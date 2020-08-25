Минэкономики Казахстана прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2021 году

Министерство национальной экономики Казахстана прогнозирует рост ВВП страны на 2,8% в 2021 году. Об этом сообщил глава ведомства Руслан Даленов, передает «Интерфакс».

«В базовом сценарии реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,8% в 2021 году. В 2025 году он достигнет 4,6%», - сказал Даленов на заседании правительства», — говорится в сообщении.

По его словам, номинальный ВВП составит 76,7 трлн тенге в 2021 году. Отмечается, что ведомство подготовило три сценария развитии экономики Казахстана.

«Среднегодовой рост ВВП при базовом сценарии составит 4%, оптимистический сценарии — 4,5% и пессимистический — 3%. С учетом консервативного подхода в качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий», — сказал Даленов.

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