Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя
Минпромторг предлагает снизить госпошлину за лицензию на розничную продажу алкоголя до 1 тыс. рублей в месяц. Соответствующий законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
На данный момент пошлина составляет 65 тыс. рублей в год, то есть около 5,4 тыс. в месяц.
Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, изложив его в следующей редакции: «предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции — 1 000 рублей за каждый месяц срока действия лицензии».
Изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.
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