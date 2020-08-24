В ЕР предложили подключать россиян к газу за счет «Газпрома»
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия предлагает возложить на «Газпром» все расходы по газификации, передает ТАСС.
По его словам, ЕР предлагает создать и утвердить федеральный проект газификации и газоснабжения регионов на период до 2030 года.
В рамках этой инициативы, как рассказал Турчак, подготовительные и строительно-монтажные работы по подключению россиян к газу предлагается возложить на «Газпром».
При этом государство компенсирует траты компании за счет мер поддержки. В частности, речь идет о льготах по НДПИ и выпуске бессрочных облигаций.
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