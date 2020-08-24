В России зафиксирована новая ставка по образовательным кредитам

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новых условиях выдачи образовательных кредитов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых. Также увеличен льготный период кредитования после окончания учебы с трех до девяти месяцев.

«Это дает выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки», — пояснил глава кабмина.

Кроме того, срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения льготного периода.

Мишустин отметил, что ставка в 3% может быть распространена и на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в банк.

Уточняется, что соответствующие изменения уже внесены в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования.

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