В Германии высказались о возможном отравлении Навального

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает возможным то, что Алексея Навального могли отравить, цитирует его Reuters.

Как отметил Зайберт, отравление Навального «вероятно в некоторой степени».

«Поскольку существует определенная вероятность отравления, необходима защита», — заявил Зайберт на пресс-конференции.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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