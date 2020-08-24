Стало известно, сколько россиян продолжают работать удаленно

Опрос показал, сколько россиян, которые перешли на работу из дома во время самоизоляции, еще не вышли в офис. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования портала «Работа.ру».

По данным аналитиков, 59% респондентов, которые работали на удаленке во время ограничительных мер, вернулись в офисы, еще 26% продолжили работать дистанционно, а 15% чередуют работу из дома и офиса. Всего на удаленную работу во время самоизоляции перешли 30% россиян.

Отмечается, что 47% опрошенных, которые работали дистанционно, хотели бы продолжить трудиться в таком режиме.

По данным исследования, 47% опрошенных, которые работали из дома, хотели бы продолжить работать дистанционно. Больше всего россияне скучали по рабочей обстановке – 34% респондентов, по коллективу – 22%, по удобному рабочему месту – 18% и по корпоративной жизни – 9%. 43% респондентов не скучали ни по чему, работая из дома.

Опрос проводился среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем приняли участие больше 4200 человек, среди которых более 1260 работали удаленно во время самоизоляции.

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