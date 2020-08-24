Кандидат на пост президента США экс-вице-президент Джо Байден заявил о готовности поднять налоги для богатых. Об этом сообщает ABC.

Он уточнил, что налоги будут подняты для тех, чей доход превышает $400 тыс., однако новое налогообложение в отношении тех, кто получает меньше, не планируется, поскольку «в этом не будет необходимости».

Политик подчеркнул, что намерен предпринять такое решение, чтобы состоятельные граждане США «начали платить свою долю экономических обязанностей».

«Я никого не наказываю. Богатые должны вносить свою справедливую долю, корпорации должны вносить свою долю», — заключил Байден.

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