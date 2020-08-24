Строительным компаниям пропишут правила работы в период пандемии

Министерство строительства России разработает стандарты для работников строительных компаний на период пандемии. Об этом сообщают «Известия».

Разработка проекта, в которой также приняли участие девелоперы, находится на финальном этапе.

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отметил, что на данный момент проводится обсуждение инициативы с федеральными органами исполнительной власти, а также властями регионов и сообществом экспертов.

В качестве стандартов были названы карантинный режим сроком на неделю для граждан, которые прибыли из других регионов, использование защитных масок или соблюдение дистанции в один метр, обязательное тестирование. Эти требования должны будут исполняться при интенсивном режиме реагирования.

В свою очередь стандарты будут более жесткими при экстремальном режиме. Так срок карантина должен быть увеличен до двух недель, а дистанция между рабочими — до двух метром.

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