В России планируют выпускать 1,5-2 млн доз вакцины от COVID-19 в месяц к концу года

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия должна выйти на производство порядка 1,5-2 миллионов доз вакцины от коронавируса к концу года.

По его словам, производить вакцину будут три предприятия — «Биннофарм», «Р-фарм» и «Генериум»

«Мы исходим из того, что уже в этом месяце будет наработка около 30 тысяч вакцин — до конца августа. С сентября с учетом подключения обозначенных предприятий мы будем кратно наращивать объемы», — рассказал министр в интервью телеканалу «Звезда».

Он добавил, что к концу году Россия должна начать производить 1,5-2 миллионов доз в месяц, постепенно увеличивая объемы до 6 миллионов в месяц совокупно.

Мантуров уточнил, что также рассматривается и поставка вакцины за рубеж, однако в первую очередь нужно обеспечить внутренний рынок.

Больше информации о вакцине можно узнать на сайте российской вакцины от коронавируса.

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