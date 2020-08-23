В России в семь раз вырос спрос на учебные столы и парты для дома
За последние два месяца продажи парт и учебных столов выросли в семь раз год к году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ozon.
Кроме того, выросли продажи корректоров для осанки в 4,6 раза год к году.
Аналитики отмечают, что рост спроса на товары для обустройства рабочих мест дома стал заметным в последней декаде марта, в преддверии самоизоляции. Так, продажи компьютерных столов и кресел в марте-апреле выросли в четыре раза год к году.
Кроме того, более чем на 100% в первом полугодии вырос спрос на ноутбуки, наушники и другие аксессуары для удаленной работы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Ждем с ужасом»: как школы перенесут удар COVID-19
— Большинство студентов в России не хотят начинать учебный год дистанционно
— Стало известно отношение школьников к дистанционному обучению