Эксперт оценил состояние экономики Белоруссии

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин дал оценку состоянию экономики Белоруссии. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что страна имеет большие экономические проблемы, но добавил, что президент страны Александр Лукашенко «сделал чудо».

«С населением сейчас 9,3 млн человек у него аграрно-промышленный комплекс, у него машиностроение», — уточнил Делягин.

Эксперт также добавил, что в Белоруссии развивается химическая и нефтехимическая промышленности. По его словам, страна также стала «центром IT».

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