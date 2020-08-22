Онищенко рассказал, какими должны быть стипендии в России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что стипендии в вузах России должны быть не меньше прожиточного минимума, передает Ura.ru.

«Дать возможность жить, не жируя и учиться нормально — это правильно», — сказал Онищенко, отметив, что если студенту не на что жить, то страдает качество обучения.

Кроме того, по мнению Онищенко, если студент учится хорошо, то его стипендия должна быть значительно больше. В то же время, размер стипендии может отличаться в зависимости от учебного заведения, с точки зрения его престижности, качества подготовки и авторитета, заключил Онищенко.

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