Журналист Die Welt Хольгер Цшепиц заявил, что стратегия президента России Владимира Путина по накоплению золотых резервов оказалась наиболее эффективной во время пандемии нового типа коронавируса COVID-19, которая привела к экономическому кризису.

Он назвал ошибочным мнение, которое ранее высказывал в прошлогодней статье «Фатальная жажда золота Владимира Путина», в которой говорил о ловушке золотых запасов для страны.

«Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей», — написал Цшепиц.

Редактор добавил, что проявил ум в данной сфере, однако заметил, что российская экономика продолжает буксовать. При этом граждане страны также продолжают жить недостаточно хорошо.

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