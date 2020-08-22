Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил закрыть с понедельника,24 августа, предприятия, сотрудники которых участвуют в забастовке. Об этом он заявил в ходе митинга в поддержку властей, трансляцию ведет RT.

По словам Лукашенко, впоследствии власти разберутся, «кто будет работать».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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