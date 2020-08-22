Премьер Грузии назвал условие для возобновления авиасообщения с Россией
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что возобновление постоянного прямого авиасообщения с Россией зависит от российской стороны. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на восстановление перелетов между двумя странами в ближайшем будущем.
«Грузия не приостанавливала полеты в РФ. Возобновление полетов с Россией зависит от Российской Федерации», — сказал премьер, комментируя заявление Лаврова.
Гахария добавил, что также важную роль в возобновлении авиасообщения играет эпидемиологическая ситуация как в России, так и в Грузии.
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