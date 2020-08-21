Белорусский премьер объяснил необходимость сотрудничества с Россией

Многие отрасли промышленности Белоруссии зависят от сотрудничества с Россией, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ.

По словам премьера, экспорт белорусских товаров в Россию оценивается в $15 млрд в год, а по товарообороту Россия занимает 48%, не считая других стран Евразийского экономического союза.

«…в мире сейчас идет война за рынки. А мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, что имеем? От наших добрых отношений?» — заявил Головченко.

В частности, Белоруссия экспортирует в Россию продовольствие на $2 млрд, отметил премьер. Он добавил, что продовольственный рынок крайне конкурентный, из-за чего сохранение российского рынка как приоритетного является для Белоруссии важнейшей задачей.

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