Курс доллара и евро растет на открытии торгов
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На открытии торговой сессии в четверг, 20 августа, рубль показал отрицательную динамику по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 10.05 мск, курс доллара вырос на 0,36% и составил 73,57 руб. В свою очередь, курс евро увеличился на 0,4%, до 87,11 руб.
Узнать курсы иностранных валют можно на странице «Котировки».
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