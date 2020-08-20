Европейская засуха может стать полезной для России
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Из-за европейских засух и наводнений Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg.
Как предсказало Министерство сельского хозяйства США, в 2020 году Россия увеличит экспорт зерна на 10%, нарастив поставки в Северную Африку и на Ближний Восток.
Отмечается, что Австралия и Канада тоже увеличат экспорт. Канберра ожидает, что производство увеличится на 76%, до 26,7 миллиона тонн, а Оттава может побить рекорд 1990-х годов.
Уже сейчас российское зерно закупают больше ста стран.
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