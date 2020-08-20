Против депутата Мосгордумы Шереметьева возбудили дело о мошенничестве на 2 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева о мошенничестве на 2 млн руб. при премировании своего помощника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по столице Юлию Иванову.

По информации следствия, с ноября 2019 по февраль 2020 года депутат ежемесячно готовил и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. руб. с ложными сведениями о выполнении им поручений особой важности, а деньги потом присваивал.

В результате было возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В настоящее время решается вопрос о задержании Шереметьева, уточнила Иванова.