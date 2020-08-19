Новак допустил появление «черных лебедей» на нефтяном рынке

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что нефтяной рынок находится еще в хрупком состоянии, в связи с чем не исключено появление «черных лебедей», передает ТАСС.

Глава Минэнерго отметил, что восстановление этого рынка идет медленно.

«Мы видим, что рынок сегодня еще остаточно хрупок и сейчас впереди еще много неопределенностей, а возможно и «черных лебедей», — сказал Новак.

По его словам, нефтедобытчикам не следует останавливаться на достигнутых результатах по сокращению добычи и выполнять условия сделки с ОПЕК+. Кроме того, Новак сообщил, что процесс затоваривания рынка нефти замедлился, а запасы ОЭСР в июле уменьшились на 13 млн баррелей.

«Черный лебедь» — термин, обозначающий внезапное непредсказуемое событие, которое несет за собой колоссальные последствия. Его широко используют на финансовом рынке.

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