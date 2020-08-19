Для россиян подорожали кредиты и подешевели вклады

Стоимость потребительских кредитов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза. Об этом пишет газета »Известия», ссылаясь на аналитическую компании FrankRG.

По данным компании, средние минимальные ставки по займам для клиентов «с улицы» составили в 2020 году 9,3%, а по вкладам — 3,9%.

Прошлый год был наиболее удачным для отрасли по показателю чистой прибыли. Банки заработали в общей сложности 1,7 трлн рублей, что на 73% больше, чем в 2018 году. За первую половину 2020-го чистая прибыль банков составила 630 млрд рублей. Это на 70 млрд выше сопоставимого показателя прошлого года.

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