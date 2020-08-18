Белорусскому бизнесу предложили перенести деятельность в Прибалтику
Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс предложил белорусским бизнесменам переносить деятельность и иммигрировать в Латвию, если политическая ситуация в республике не улучшится со временем, сообщает агентство BNS со ссылкой на советника министра Беату Йоните.
«Если ситуация в Белоруссии не улучшится, министр предлагает белорусским компаниям, особенно работающим в секторе информационных технологий, перенести свою деятельность в Латвию <...> Мы всегда воспринимали народ Белоруссии как дружественных соседей и надежных партнеров», — сказала Йоните.
По ее словам, в настоящее время складывается недопустимая ситуация, когда официальные власти в республике позиционируют Латвию как страну, которая угрожает белорусскому суверенитету.
Она добавила, что глава латвийского МВД призывает Белоруссию обеспечить оппозиции доступ на выборы и к государственным СМИ, не допустив продолжения репрессий.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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