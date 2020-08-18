Запас свободных денег у жителей РФ в июле резко вырос
Запас свободных денег у граждан России в период за июль 2020 года отметил резкий рост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет исследовательского холдинга «Ромир».
Так, данный показатель с расчетом на среднюю российскую семью вырос на 13,7% в сравнении с предыдущим месяцем.
Кроме того, июльская статистика стала максимальной за последние несколько лет среди других показателей по середине лета.
Эксперты холдинга уточнили, что в июле после покупки товаров повседневного спроса, например продуктов питания, оплаты ЖКХ, расходов на транспорт и связь средней семьи в России оставалось 28,3 тыс. рублей.
«Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы», — говорится в отчете «Ромира».
Специалисты добавили, что на рост индекса повлияло стремление граждан активно экономить денежные средства.
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