Россиян предупредили, что услуги связи могут подорожать
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Сотовые операторы могут повысить цены на услуги связи, чтобы компенсировать недополученные от роуминга доходы из-за закрытия границ, пишет «Известия».
Несмотря на постепенное открытие границ, нынешние доходы от роуминга восстановятся приблизительно на 15–30%.
По подсчетам издания, операторы могут недополучить 10–16 млрд рублей в сезон отпусков.
Сообщается, что операторы не будут повышать цены напрямую, а будут стимулировать клиентов платить больше, предлагая расширенные пакеты услуг.
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