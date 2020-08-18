Россиян предупредили, что услуги связи могут подорожать

Сотовые операторы могут повысить цены на услуги связи, чтобы компенсировать недополученные от роуминга доходы из-за закрытия границ, пишет «Известия».

Несмотря на постепенное открытие границ, нынешние доходы от роуминга восстановятся приблизительно на 15–30%.

По подсчетам издания, операторы могут недополучить 10–16 млрд рублей в сезон отпусков.

Сообщается, что операторы не будут повышать цены напрямую, а будут стимулировать клиентов платить больше, предлагая расширенные пакеты услуг.

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