Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Рассчитанный исследовательским центром «Ромир» показатель роста цен на товары и услуги в России в июле текущего года оказался выше официальных данных об инфляции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет холдинга.

Так, Росстат подсчитал, что инфляция в июле составила 0,35%. «Ромир» же утверждает, что она составила 1,36%.

В исследовании говорится, что услуги ЖКХ подорожали на 2,28%, товары — на 1,24%, а топливо — на 0,84%.

Эксперты отмечают, что одной из причин такого изменения цен стало падение рубля.

Ранее Росстат впервые в 2020 году зафиксировал снижение цен на потребительские товары.

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