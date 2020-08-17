Официальный курс доллара снизился до 72,97 рубля

Официальный курс доллара по состоянию на 18 августа сократился на 24,81 копейки и составил 72,97 рубля. На это указывают данные Центрального банка России.

Официальный курс евро увеличился на 5,74 копейки, достигнув 86,4666 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) снизилась на 11,06 копейки, до 79,0422 рубля.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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