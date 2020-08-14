В Кремле рассказали о доходах Мишустина за 2019 год

Кремль опубликовал сведения о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина за 2019 год.

Так, по данным декларации о доходах и имуществе, заработок премьера за прошлый год составил 18,2 млн рублей.

Данная сумма, согласно пояснению, сложилась из доходов Мишустина на должности в Федеральной налоговой службе, а также «доходов по депозитным вкладам средств, которые он заработал ранее».

Кроме того, за 2018 год доход Мишустина был выше на 0,7 млн рублей.