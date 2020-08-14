Путин отметил выросший уровень безработицы в стране

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране подрос уровень безработицы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все-таки в Архангельске уровень безработицы, у нас в целом в стране немного подрос уровень безработицы, но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране», — сказал он на встрече с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским.

Глава государства добавил, что пока не созданы новые рабочие места необходимо обратить внимание на граждан, временно оказавшихся без работы.

Он отметил, что предпосылки для эффективного решения этих вопросов имеются.

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