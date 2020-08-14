Мишустин возьмет на особый контроль строительство больницы на Камчатке
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что строительство новой Камчатской краевой больницы будет взято на особый контроль, передает корреспондент «Газеты.Ru».
В ходе посещения действующей больницы края глава кабмина возмутился срывом сроков строительства нового медучреждения, проектирование которого началось еще в 2011 году.
«Мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое происходило в течение многих лет по поводу строительства больницы», — сказал премьер.
Он заверил, что по приезде в Москву этот проект будет поставлен на особый контроль.
«Ну, будем разбираться вместе. Здесь нужно, чтобы и подрядчик был адекватный, и финансы были выделены», — отметил Мишустин.
Премьер-министр начал недельную рабочую поездку по Дальнему Востоку. С 13 по 18 августа премьер посетит четыре дальневосточных региона — Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.
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