Доллар и евро растут к рублю

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Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара повысился на 11 копеек, до 73,05 рубля.

Евро также поднялся на 11 копеек, до 86,31 рубля.

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