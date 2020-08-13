Польша заявила о неэффективности добычи сланцевого газа в стране

Председатель правления нефтегазового концерна в Польше PGNiG Ежи Квечиньский заявил о том, что надежды властей страны по добыче сланцевого газа не были оправданы. Об этом сообщает Польское радио.

Он отметил, что ранее руководство страны возлагало большие надежды на данную инициативу, однако оказалось, что сланцевый газ в Польше залегает намного глубже, чем на территории США.

Квечиньский добавил, что «если удастся выработать методы для получения этого сланцевого газа», страна может вернуться к планам по его добыче, но в «более далеком будущем».

Председатель правления PGNiG уточнил, что американские технологии добычи газа не подходят для реализации на территории Европы.