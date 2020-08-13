РЖД увеличили экспортные перевозки  по БАМу и Транссибу более чем на 6% в январе-июле

В январе-июле 2020 года в направлении Восточной Сибири и Дальнего Востока по Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям перевезено 85,6 млн тонн экспортных грузов, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (+41% к январю-июлю 2012 г., до начала реализации первого этапа модернизации железных дорог Восточного полигона), говорится в поступившем в четверг, 13 августа, в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Так, основная часть экспортных перевозок в данном направлении приходится на каменный уголь и руды – 61,9 млн тонн. Это на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года и вдвое больше, чем за 7 месяцев 2012 года.

Кроме того, в январе-июле 2020 года по БАМу и Транссибу перевезено 339,5 тыс. контейнеров ДФЭ с экспортными грузами, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года и в 3,5 раза больше, чем за 7 месяцев 2012 года.

Отмечается, что рост объемов перевозок обеспечивается благодаря проведению масштабных работ по развитию инфраструктуры, а также техническим и технологическим мерам, в том числе обновлению парка локомотивов, увеличению массы и длины поездов, оптимизации и уплотнению графика движения.

Как известно, ОАО «РЖД» с 2013 года реализует комплекс первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона с целью ликвидации «узких мест» на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний.