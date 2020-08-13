В Минфине объяснили рост госдолга
Российский госдолг увеличился, но он составляет меньше 20% ВВП и остается одним из самых низких в мире, заявил министр финансов Антон Силуанов. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее Россия стала чистым должником — на 1 июля правительственные депозиты составили 13,217 триллиона рублей, а госдолг — около 14,77 триллиона.
«Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП — и остаётся одним из самых низких в мире», — сказал Силуанов.
Министр добавил, что России пришлось сократить доходы бюджета из-за ограничений по коронавирусу и снижения цен на нефть, но это является обычной практикой.
Он подчеркнул, что российская экономика и финансовая система показывают высокую устойчивость.
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