В Минфине объяснили рост госдолга

Российский госдолг увеличился, но он составляет меньше 20% ВВП и остается одним из самых низких в мире, заявил министр финансов Антон Силуанов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Россия стала чистым должником — на 1 июля правительственные депозиты составили 13,217 триллиона рублей, а госдолг — около 14,77 триллиона.

«Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП — и остаётся одним из самых низких в мире», — сказал Силуанов.

Министр добавил, что России пришлось сократить доходы бюджета из-за ограничений по коронавирусу и снижения цен на нефть, но это является обычной практикой.

Он подчеркнул, что российская экономика и финансовая система показывают высокую устойчивость.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РБК: чистый госдолг России снова стал положительным

— РБК сообщил, что госдолг России превысил резервы правительства

— Эксперт объяснил, почему госдолг России превысил ликвидные резервы