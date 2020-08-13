Эксперт объяснил, почему госдолг России превысил ликвидные резервы
Директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин объяснил, почему государственный долг России снова превысил ликвидные резервы правительства, передает РИА «Новости».
По его словам, возникшая ситуация обусловлена несколькими факторами.
Во-первых, на госдолге отразился рост расходов правительства из-за кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса.
Другим фактором является рост дефицита региональных бюджетов. Кроме того, влияние оказала необходимость финансировать сделку по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Ранее стало известно, что Россия вновь стала чистым должником. Долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей.
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