Цыбульский рассказал о значении соглашения с «Роснефтью» для Архангельской области

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в интервью телеканалу «Россия 24» прокомментировал заключенное с «Роснефтью» соглашение и его значение для региона.

«Оно носит рамочный характер. Между тем понятно, что это — запуск нового инвестиционного этапа во взаимодействии компании «Роснефть» и региона. Я бы выделил в этом соглашении, наверное, три основных направления, одно из которых можно разбить на два дополнительных.

Первое и принципиально важное для нас – это серьезное увеличение загрузки Архангельского порта. В этом смысле «Роснефть» провела модернизацию своих мощностей здесь и готова увеличить больше, чем в два раза, перевалку нефтепродуктов, а также увеличить существенным образом перевалку всех металлоконструкций и тех грузов, которые необходимы для проектов арктической зоны. Это очень хорошее направление. Вы знаете, что область в последнее время предпринимала попытки увеличить товарооборот и грузооборот через порт, и мне кажется, в этом смысле с компанией «Роснефть» сейчас может получиться существенный рывок вперед. Вы сами понимаете, для области это и дополнительные налоги, и дополнительные рабочие места, и дополнительные компетенции в порту.

Второе направление, в котором выражает заинтересованность компания «Роснефть» — это развитие сети автозаправочных станций по основным направлениям. Чем это хорошо для нас? Для нас это повышение конкуренции на этом рынке, а значит, улучшение качества продукции, а значит, наверное, и снижение стоимости, и увеличение доступности заправки. Я часто сейчас езжу по районам, по различным населенным пунктам. У многих встает вопрос именно об отсутствии в короткой доступности автозаправочных станций. В этом смысле я тоже думаю, что дополнительные объекты такого уровня нам в области пригодятся. Ну и еще раз повторю – конкуренция в этом смысле должна в любом случае улучшить качество и доступность топлива для людей.

И третье направление – это образовательное. Мне тоже кажется оно очень важно с учетом того, что мы сейчас уже практически входим в финальную стадию реализации проекта по созданию научно-образовательного центра на базе САФУ. Здесь мы договорились с компанией «Роснефть», с одной стороны, увеличивать объемы их предвузовской подготовки школьников. Речь о так называемых «Роснефть-классах». Они неплохо работают и у нас, и на территории Ненецкого автономного округа. И Компания готова наращивать свое присутствие в довузовском образовательном сегменте. А, с другой стороны, Роснефть готова рассматривать наш Арктический федеральный университет в качестве научной базы для своих научных исследований, своих проектов, которые будут реализовываться на шельфе и в арктической зоне Российской Федерации. Мне бы хотелось, и я предлагал рассматривать САФУ в качестве такой научной базы или научного центра. Надеюсь, что нам здесь тоже удастся в этом смысле привлечь компанию «Роснефть» и заинтересовать ее нашими возможностями.

Заинтересованость компании «Роснефть» в увеличении объемов перевалки приведет, конечно, к увеличению инвестиций потому, что нужна совершенно другая база», - рассказал врио губернатора.