Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования выдала поручительств на сумму 225,1 млрд рублей

В 2020 году Корпорацией МСП в рамках Программы стимулирования кредитования выдано поручительств на сумму 13,1 млрд рублей. Общий объем выданных Корпорацией поручительств с момента запуска данной программы составил 225,1 млрд руб.

При этом объем выданных Корпорацией поручительств за июнь-июль 2020 года находится на том же уровне, что за аналогичный период 2019 года. Сохранение динамики спроса со стороны бизнеса на финансовую поддержку свидетельствует о стабилизации ситуации в экономике после пика распространения коронавирусной инфекции. Наибольший спрос на кредиты в рамках Программы отмечается со стороны производственных компаний и предприятий сферы торговли.

В рамках реализации антикризисных мер поддержки для субъектов МСП, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, условия программы были смягчены.

Так были установлены ставка Банка России в размере 4% и конечная ставка по кредитам для заемщика не более 8,5%; были сняты все отраслевые ограничения на кредитование субъектов МСП.

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России и Минэкономразвития России. На сегодняшний день в ее реализации участвуют 65 уполномоченных банков.

В рамках Программы стимулирования кредитования МСП Банк - дочерний банк Корпорации МСП, выдал с момента запуска Программы объем выданных банком кредитов по Программе составил 42,8 млрд рублей.

Предоставление новых кредитов в рамках лимита в 500 млрд рублей, как и предполагалось, завершится 30 сентября 2020 года. При этом механизм рефинансирования под поручительство Корпорации МСП с лимитом 175 млрд рублей и льготной процентной ставкой сохраняется до 30 июня 2021 года.