Опубликованы этапы переезда по программе реновации в Москве
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Столичное правительство определило очередность переселения участников программы реновации.
Соответствующий документ в среду опубликовал официальный портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что при определении этапов переселения специалисты оценивали несколько факторов, едва ли не самый важный из них — наличие свободных земельных участков.
Другими значимыми характеристиками являются также транспортная доступность и перспектива обеспечения машино-местами жителей будущего дома.
Также немаловажно предусмотреть равнозначные квартиры для участников программы из расселяемых домов.
Учитывается и желание тех, кто въезжает в новое жилье, увеличить будущую жилплощадь за счет механизма докупки.