Опубликованы этапы переезда по программе реновации в Москве

Столичное правительство определило очередность переселения участников программы реновации.

Соответствующий документ в среду опубликовал официальный портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что при определении этапов переселения специалисты оценивали несколько факторов, едва ли не самый важный из них — наличие свободных земельных участков.

Другими значимыми характеристиками являются также транспортная доступность и перспектива обеспечения машино-местами жителей будущего дома.

Также немаловажно предусмотреть равнозначные квартиры для участников программы из расселяемых домов.

Учитывается и желание тех, кто въезжает в новое жилье, увеличить будущую жилплощадь за счет механизма докупки.