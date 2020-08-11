Доллар растет к рублю

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Доллар растет по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара поднялся на 6 копеек, до 73,54 рублей.

Евро опустился на 2 копейки, до 86, 26 рублей.

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