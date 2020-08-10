Рубль падет по отношению к доллару и евро

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Евро и доллар растут на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара поднялся на 12 копеек, до 73,85 рублей.

Евро прибавил 6 копеек, до 86,92 рублей.

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