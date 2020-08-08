Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что восстановление экономики в стране может пройти более динамично, чем в других странах, передает ТАСС.

Он отметил, что в текущем году в России были приняты беспрецедентные меры поддержки россиян и компаний в связи с распространением коронавируса нового типа, которые продемонстрировали свою эффективность.

«Удалось избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, по мере снятия ограничений наблюдается быстрое восстановление потребительской активности в наиболее пострадавших секторах. В целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах», — сказал Силуанов.

По словам министра, Россия значительно нарастила объем государственных заимствований для финансирования антикризисных мер и компенсации выпадающих доходов. Однако по мере восстановления экономики бюджет будет постепенно приводиться в соответствие с возможностями экономики, добавил Силуанов.