Датский журналист рассказал о предстоящем самом тяжелом кризисе в истории США

Пандемия коронавируса спровоцировала самый тяжелый кризис в истории США. Об этом пишет журналист Ульрик Харальд Би в датском издании Berlingske.

Он отмечает, что экономика Соединенных Штатов обычно быстро восстанавливается после потрясений, но в этот раз ей был нанесен «жесточайший удар».

Во втором квартале этого года спад ВВП стал самым сильным за послевоенный период и составил 32,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019, пишет журналист.

Уровень безработицы в США вырос до рекордных с 1930-х годов показателей, инвестиции в бизнес и жилищное строительство упали.

По мнению Би, в этих условиях американской экономике, вероятно, придется упасть в созданную коронавирусом пропасть еще ниже, прежде чем начнется восстановление.

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