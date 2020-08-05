Зампред ВТБ предупредил о риске возвращения ситуации со вкладами в 1990-е
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что ситуация со вкладами в России может вернуться к состоянию середины 1990-х, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
По его словам, доходность базовых вкладов может в скором времени не компенсировать потери от прогнозируемой инфляции.
«Мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995–1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам» — объяснил Печатников РБК.
Он отметил, что если такая ситуация сохранится, то россияне будут искать альтернативу вкладам.
Кроме того, зампред ВТБ дал прогноз, что доходы с накопительных счетов будут сокращаться также, как и доходы по срочным депозитам.
По его мнению, к сентябрю ставки по накопительным счетам будут сокращены и составят 70-80% от базовой доходности срочных депозитов.
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