Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% — до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% — до $42,33 за баррель.

Отмечается, что стоимость нефти была на таком уровне, когда начался обвал котировок, из-за чего цена достигала отрицательных значений.

Колебания на нефтяном рынке начались, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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