Арендатор способной завершить «Северный поток-2» баржи не станет его достраивать

Арендатор трубоукладочной якорной баржи «Фортуна», способная завершить строительство «Северного потока — 2», сообщил, что не намерен принимать участие в проекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова представителя арендатора этого судна «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС).

По словам представителя, компания не намерена предоставлять эту баржу для достройки «Северного потока-2» в Балтийском море, который стал «мишенью американских санкций».

В компании отметили, что не являются собственником «Фортуны». МРТС лишь арендует баржу «по договору бербоут-чартера для использования в других проектах», заявили в компании.

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