Черногория открывает границы для россиян

Черногория открывает границы для российских туристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Национальный координационный совет при правительстве страны постановил включить Россию и Азербайджан в список эпидемиологически безопасных стран.

Туристы из этих государств могут въехать на территорию Черногории без дополнительных условий, связанных с коронавирусом.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Затем стало известно, что с 15 августа открываются границы со Швейцарией.

Российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.

С 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.