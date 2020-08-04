Белоруссия намерена минимизировать зависимость экономики
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Белоруссия реализует стратегию по минимизации зависимости экономики от одной-двух стран к 2025 году, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе обращения к народу. Об этом сообщает РИА «Новости».
В частности, Белоруссия намерена организовать новую структуру поставок газа и нефти.
Кроме того, стратегия предусматривает освоение новых рынков для экспорта белорусской продукции, рассказал Лукашенко.
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