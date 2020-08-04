Дания разрешила достроить «Северный поток — 2»

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не поступило жалоб на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) использовать суда с якорным позиционированием, чтобы достроить газопровод «Северный поток — 2», пишет ТАСС со ссылкой на представителя совета Клару Агнес Тролле Миккелсен.

«Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями», — сказала Миккелсен.

Отмечается, что незаконченная часть трубопровода находится за пределами зоны, где не рекомендуется проводить строительные работы.

Как сообщалось, cтроительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. В июле 2020 года сенат США одобрил новые санкционные меры против российского газопровода.

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