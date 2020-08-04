Ретейлеры России сообщили о перебоях с поставками импортного алкоголя

Торговые сети в России столкнулись с трудностями при получении акцизных марок, и, как следствие, с задержками при поставках импортного алкоголя. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Ассоциации компаний розничной торговли Илью Власенко.

Он напомнил, что сейчас происходит активная закупка алкоголя к новогодним праздникам.

По словам представителя «Красного и белого», перебои в поставках появились из-за того, что Центральная акцизная таможня (ЦАТ), которая отвечает за выдачу акцизных марок, не смогла их выдать в срок. Так, импортеры до сих пор не получили в полном объеме февральские заявки на выдачу акцизных марок, а мартовские заявки не выданы совсем, рассказал собеседник. Он утверждает, что дефицит возник из-за того, что Федеральная таможенная служба (ФТС) не заключила вовремя контракт на дополнительное производство акцизных марок.

Возникшие перебои в поставках подтвердили в пресс-службе «Азбуки вкуса».

При этом в ФТС заявили, что никакого дефицита нет, а задержки связаны с небывалым спросом ритейлеров на акцизные марки. Названы несколько причин повышенного спроса. Во-первых, вступление в силу закона о виноделии. Во-вторых, повышение курса валюты, в связи с чем импортеры старались максимально сделать запасы. В-третьих, находящийся на рассмотрении в Госдуме законопроект о переходе импортеров с акцизных марок на ФСМ.

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