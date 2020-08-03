Польский регулятор оштрафовал «Газпром» за «Северный поток — 2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф на российский «Газпром» в размере $57 млн, передает РИА «Новости».

Санкция связана с отказом компании сотрудничать в деле по «Северному потоку — 2».

Без согласия председателя UOKiK был создан консорциум, финансирующий строительство газопровода.

По этой причине польский регулятор начал расследование и предъявил обвинения шести компаниям, в том числе «Газпрому».

В ходе разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, к российской компании, однако «Газпром» отказался предоставить запрашиваемую информацию.

Ранее стало известно, что польский концерн PGNiG решил принять участие в суде по делу об освобождении «Северного потока — 2» от требований обновленной Газовой директивы ЕС.