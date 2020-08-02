В Москве зафиксировали резкий рост спроса на маски и перчатки

В Москве зафиксировали резкий рост спроса на медицинские маски в конце июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-ретейлер Wildberries.

«В России вновь растет спрос на одноразовые защитные маски. С 29 по 31 июля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом в июне в России вырос спрос на 78% на одноразовые медицинские маски», — рассказали в компании.

Там отметили, что в Московском регионе число заказов на маски увеличилось на 88%.

За четыре месяца минимальная цена маски в интернет-магазине снизилась в 7 раз – с 31 до 4,2 рубля.

При этом спрос на остальные средства защиты от инфекций продолжает снижаться. Число заказов на антисептики уменьшилось на 20%, а на одноразовые перчатки – на 5%.

В Москве отметили обязательное ношение масок на улице с 13 июля. Маски и перчатки нужно носить в общественном транспорте, магазинах и других местах массового скопления.

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